Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две группировки устроили драку в метро Санкт-Петербурга 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Две группировки утроили драку на станции метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН со ссылкой на источники.
По информации издания, в потасовке участвовали около 15–20 человек. Сотрудники метро не исключают, что это могли быть скинхеды или футбольные фанаты. По словам очевидцев происшествия, участники драки были одеты по-спортивному, во время столкновения распыляли друг в друга перцовые баллончики.
После инцидента на станции метро остался рассыпан белый порошок неизвестного происхождения. На место потасовки была вызвана санэпидемстанция. Станция "Обводный канал" закрыта.
Ранее правоохранительные органы Италии задержали девять человек в связи с драками перед матчем 18-го тура чемпионата страны между миланским "Интером" и "Наполи".
Газета.Ru: последние новости
В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли пять человек Задержанный за шпионаж в Москве американец арестован Россиянин погиб в Таиланде, спасая дочь во время шторма
Происшествия , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве назвали неизбежным прекращение ж/д сообщения с РФ9
В разработке ракетного оружия РФ достигнут прорыв321
«Взрыв был»: что обнаружили на месте ЧП в Магнитогорске606
«Пабук» отрезал от мира десятки тысяч туристов8
Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» России702
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение