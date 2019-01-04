Люди, пострадавшие при взрыве газа в Магнитогорске, получат пенсии досрочно

Люди, пострадавшие при взрыве газа в Магнитогорске, получат пенсии досрочно, сообщила журналистам в пятницу министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

"Документы восстановили. Никаких проблем нет. Более того, есть поручение выплатить пенсии всем досрочно, и эти выплаты практически всем уже осуществляются", — сказала Никитина в ответ на вопрос, возникнут ли проблемы с выплатой пенсий и пособий в связи с утратой документов.

По ее словам, есть проблемы с вопросом о назначении пособия по случаю потери кормильца. Этот вопрос находится под контролем, заверила Никитина.