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Люди, пострадавшие при взрыве газа в Магнитогорске, получат пенсии досрочно 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: МЧС РФ
Люди, пострадавшие при взрыве газа в Магнитогорске, получат пенсии досрочно, сообщила журналистам в пятницу министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело 39 погибшего
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
"Документы восстановили. Никаких проблем нет. Более того, есть поручение выплатить пенсии всем досрочно, и эти выплаты практически всем уже осуществляются", — сказала Никитина в ответ на вопрос, возникнут ли проблемы с выплатой пенсий и пособий в связи с утратой документов.
По ее словам, есть проблемы с вопросом о назначении пособия по случаю потери кормильца. Этот вопрос находится под контролем, заверила Никитина.
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Происшествия , Магнитогорск , Челябинская Область
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