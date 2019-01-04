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В Белоруссии россиянина осудили за избиение водителя маршрутки 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Суд в Минске приговорил гражданина России, избившего водителя маршрутки, к лишению свободы на год в колонии в условиях общего режима, сообщила в пятницу пресс-служба Минского городского суда.
По ее данным, обвиняемый в октябре 2018 года остановил свой автомобиль на проезжей части улицы Орловской в Минске и, "используя надуманный повод, обусловленный словесным конфликтом с потерпевшим, управлявшим маршрутным такси, из-за якобы нарушения последним правил дорожного движения… беспричинно, из хулиганских побуждений применил насилие в отношении потерпевшего". В сообщении говорится, что потерпевший получил травмы.
"Судом Центрального района Минска постановлен приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Российской Федерации о злостном хулиганстве… Обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что россиянину судом "назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима". Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Минск
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