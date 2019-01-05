СМИ: на Кубани умерла женщина, оставленная водителем маршрутки на дороге

городе Тимашевске Краснодарского края умерла женщина, которую в декабре оставил на дороге водитель маршрутного такси. Такая информация появилась в местных СМИ и на странице "Типичный Тимашевск" в Instagram.

По данным подписчика паблика, женщины не стало 29 декабря.

В середине прошлого месяца в сети появилось видео, где водитель маршрутки вытаскивает пассажирку, которой стало плохо, кладет ее на дорогу и уезжает. До приезда скорой помощи она пролежала на морозе полчаса.

В больнице ей диагностировали инсульт. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.