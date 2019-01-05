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СМИ: на Кубани умерла женщина, оставленная водителем маршрутки на дороге 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В городе Тимашевске Краснодарского края умерла женщина, которую в декабре оставил на дороге водитель маршрутного такси. Такая информация появилась в местных СМИ и на странице "Типичный Тимашевск" в Instagram.
По данным подписчика паблика, женщины не стало 29 декабря.
В середине прошлого месяца в сети появилось видео, где водитель маршрутки вытаскивает пассажирку, которой стало плохо, кладет ее на дорогу и уезжает. До приезда скорой помощи она пролежала на морозе полчаса.
На высадившего из маршрутки женщину с инсультом водителя завели дело
В больнице ей диагностировали инсульт. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Видео , Краснодарский Край , Тимашевск
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