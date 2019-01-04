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СКР опубликовал кадры допроса экс-министра финансов Подмосковья 

Говорит Москва 34 минуты назад
Алексей Кузнецов заявил, что с материалами дела не знаком.
«Я не знаком практически с делом. Оно не обсуждалось по существу. Я не знаком с доказательством и обвинением», — сказал Кузнецов.
Ранее бывшему чиновнику предъявили обвинения по трём статьям: «Мошенничество», «Растрата» и «Легализация денежных средств, полученных преступным путём». По данным следствия, Кузнецов и его подельники нанесли ущерб правительству Московской области, предприятиям ЖКХ и компании «Мособлтрастинвест» в размере более 14 млрд рублей.
Сообщалось, что чиновник заключал фиктивные сделки с подставными юридическими лицами, счета которых находились в подконтрольном ему банке. Похищенные деньги выводились в офшоры. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество.
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Происшествия , Видео , Алексей Кузнецов , СКР , Правительство московской области , Московская область
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