Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ребёнка смыло в море в Крыму 

News.ru + ещё 2 4 января 2019
Фото: mchscrimea/facebook.com
Мальчика, которому предположительно 12 лет, унесло в море в Ялте. Молодой человек бросился спасать ребёнка, но его самого начало затягивать в воду.
Всё закончилось благополучно, и все участники инцидента были спасены. Парень, который хотел помочь подростку, вышел на берег в крови. Сообщение о происшествии опубликовали в местном паблике в социальной сети «Вконтакте».
Спасённый мальчик даже не сказал «спасибо», утверждает автор поста.
«Где были его родители? Почему за эту глупость пострадал тот парень, что хотел помочь? Где спасательные круги? Почему в шторм там не перекрыт проход?», — удивился он.
Ранее News.ru писал, что цунами обрушилось на западное побережье Индонезии в ночь с 22 на 23 декабря. Стихийное бедствие унесло жизни 43 человек, ещё более 500 пострадали. Без вести пропавшими числятся двое. ЧП зафиксировали в Зондском проливе между Явой и Суматрой.
News.ru: последние новости
Лечащего врача онкобольного ребёнка избили рядом с клиникой Два человека погибли под лавиной в горах Сочи Малыша подстрелили в Дагестане во время фейерверка
Происшествия , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Магнитогорцы написали петицию Путину467
Китайцы устроили массовую драку в общежитии в Москве16
Избита врач упомянутого на встрече с Путиным мальчика61
Выкинутая водителем маршрутки женщина умерла101
Верника все-таки наказали77
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение