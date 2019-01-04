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На обломках обрушившегося в Магнитогорске дома не нашли следов взрывчатки 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: ТАСС
Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых в Магнитогорске фрагментах обрушившегося жилого дома не обнаружено, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следователи-криминалисты и эксперты СК России завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в городе Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено", — сказала она.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователи СК России продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва, добавила Петренко.
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Происшествия , Светлана Петренко , СКР , Магнитогорск
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