Мужчина в образе Санта-Клауса обстрелял дом родителей звезды «Голоса» в Ирландии

В Северной Ирландии мужчина в костюме Санта-Клаус обстрелял дом родителей известной певицы из боевого оружия. Атака была зафиксирована камерами видеонаблюдения, сообщает Daily Mail.

Полиция подозревает боевиков ИРА — Ирландской республиканской армии.

Нападение на дом 59-летнего Джорджа Ричмонда и его супруги произошло в западном Белфасте. Дочь Ричмондов, 33-летняя Джорджина известна по выступлениям в шоу «Голос Ирландии»: в 2016 году она была финалистом этого песенного конкурса.

На кадрах с камер уличного наблюдения видно, что мужчина в красно-белом костюме Санты прогуливается перед зданием, затем неожиданно выхватывает пистолеты и 12 раз стреляет по окнам с обеих рук.

Сам Джордж Ричмонд говорит, что не понимает, почему преступники избрали его дом мишенью. Это уже не первое нападение на представителей семьи Ричмонд. Ранее атакам подвергался дом Джорджины. А близлежащие окрестности украсили граффити, обещающие «смерть Ричмондам».

По мнению полиции, семью терроризируют из-за того, что у родного брата Джорджины был конфликт с представителями банды, в которую входили боевики ИРА.