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Мужчина в образе Санта-Клауса обстрелял дом родителей звезды «Голоса» в Ирландии 

Рамблер 15 минут назад
Фото: Reuters
В Северной Ирландии мужчина в костюме Санта-Клаус обстрелял дом родителей известной певицы из боевого оружия. Атака была зафиксирована камерами видеонаблюдения, сообщает Daily Mail.
Полиция подозревает боевиков ИРА — Ирландской республиканской армии.
Нападение на дом 59-летнего Джорджа Ричмонда и его супруги произошло в западном Белфасте. Дочь Ричмондов, 33-летняя Джорджина известна по выступлениям в шоу «Голос Ирландии»: в 2016 году она была финалистом этого песенного конкурса.
На кадрах с камер уличного наблюдения видно, что мужчина в красно-белом костюме Санты прогуливается перед зданием, затем неожиданно выхватывает пистолеты и 12 раз стреляет по окнам с обеих рук.
Сам Джордж Ричмонд говорит, что не понимает, почему преступники избрали его дом мишенью. Это уже не первое нападение на представителей семьи Ричмонд. Ранее атакам подвергался дом Джорджины. А близлежащие окрестности украсили граффити, обещающие «смерть Ричмондам».
По мнению полиции, семью терроризируют из-за того, что у родного брата Джорджины был конфликт с представителями банды, в которую входили боевики ИРА.
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Происшествия , Ирландия
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