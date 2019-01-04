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Спасатель рассказал о сложности операции в Магнитогорске 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Один из спасателей, принимавших участие в операции в Магнитогорске, помощник начальника караула 24-ой пожарно-спасательной части Олег Теленкин рассказал в СМИ о том, как доставали людей из-под завалов дома.
В Магнитогорске опознали тела всех 39 человек, погибших при обрушении подъезда
«Тяжело, конечно, так же, как и всем. Но тем не менее, мы выполняем свою работу. Стараемся поддерживать друг друга», — рассказал Теленкин.
Видеозапись интервью со спасателем опубликовал телеканал РЕН-ТВ.
Теленкин пояснил, что по началу самой главной задачей было укрепление конструкций для того, чтобы смогла работать тяжелая техника.
«Уже неоднократно было объявлено, что здесь угроза обрушения конструкций есть — это основная опасность при разборе завалов и ликвидации ЧС. У каждого из нас стояла своя задача, и каждый выполнял ее на 100%», — пояснил спасатель.
31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом доме, который привел к обрушению одного из подъездов. Первый замминистра МЧС Александр Чуприян 4 января заявил, что все 39 погибших в результате трагедии были опознаны.
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Комментарии
Происшествия , Александр Чуприян , МЧС , Магнитогорск
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