Спасатель рассказал о сложности операции в Магнитогорске

Один из спасателей, принимавших участие в операции в Магнитогорске , помощник начальника караула 24-ой пожарно-спасательной части Олег Теленкин рассказал в СМИ о том, как доставали людей из-под завалов дома.

«Тяжело, конечно, так же, как и всем. Но тем не менее, мы выполняем свою работу. Стараемся поддерживать друг друга», — рассказал Теленкин.

Видеозапись интервью со спасателем опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Теленкин пояснил, что по началу самой главной задачей было укрепление конструкций для того, чтобы смогла работать тяжелая техника.

«Уже неоднократно было объявлено, что здесь угроза обрушения конструкций есть — это основная опасность при разборе завалов и ликвидации ЧС. У каждого из нас стояла своя задача, и каждый выполнял ее на 100%», — пояснил спасатель.