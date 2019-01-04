Страшный пожар на Новгородчине унес жизни шести человек, включая двух малолетних детей. Трагедия произошла сегодня ночью в деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области, сообщает региональное управление Следственного комитета.
«Произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли шесть человек. В числе погибших двое малолетних детей… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщает ведомство.
Деревянный дом сгорел полностью. По предварительным данным, погибли члены одной семьи: двое детей, их мать, бабушка, дедушка и еще один родственник. Причины пожара пока неясны, одна из версий — неосторожное обращение с огнем.