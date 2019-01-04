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Украинский пранкер запугивал жителей Магнитогорска «новыми взрывами» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Стоп-кадр из видео Никиты Кувикова
Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков) в прямом эфире YouTube-канала поглумился над трагедией в Магнитогорске. В настоящий момент видео удалено, однако запись трансляции осталась в твиттере блогера.
В понедельник в Магнитогорске взорвался бытовой газ, что привело к обрушению подъезда многоэтажного жилого дома. В четверг спасатели завершили поисковую операцию, из-под завалов извлекли тела 39 человек
Вольнов обзванивал жителей Магнитогорска под видом сотрудника МЧС, запугивая их "новыми взрывами". Он связывался с сотрудниками коммунальных служб и с родственниками погибших.
Кроме того, пранкер дозвонился в местное отделение ФСБ и попросил сотрудника горячей линии рассказать, где "произойдет следующий взрыв".
"Просто дайте мне адрес, вам что, жалко? У вас есть расписание взрывов?", — спрашивал он.
Во время эфира Вольнов собирал денежные пожертвования от зрителей, а после появления в СМИ первых публикаций о себе назвал российских журналистов "животными".
Ранее ряд украинских СМИ распространяли фейк о том, что дом в Магнитогорске был взорван намеренно. Однако официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что на фрагментах обрушившегося здания следов взрывчатки не нашли.
В марте прошлого года Вольнов распространял недостоверную информацию о "трехстах погибших" при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В действительности трагедия унесла жизни 60 человек. Позже блогер признался, что соврал о числе жертв, чтобы "нагнать градус накала".
Тогда Басманный суд Москвы по требованию СК заочно арестовал пранкера и объявил его международный розыск. В отношении Кувикова возбудили уголовное дело по статье 282 УК.
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Происшествия , Светлана Петренко , ФСБ , МЧС , СКР , Магнитогорск
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