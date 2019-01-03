Брат шпиона рассказал о его визитах в Россию

Брат американца Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, рассказал, что тот ранее посещал Россию по работе и в личных целях.

«Насколько я понимаю, что он путешествовал в Россию по работе в прошлом, и я знаю, что он посещал друзей, с которыми он познакомился в соцсетях. Россия — одно из многих мест, которые он посещал. Ему всегда нравилось путешествовать», — рассказал Дэвид Уилан радио NPR.

Он подчеркнул, что ему пока не удалось пообщаться с братом. Кроме того, по словам Дэвида, «никто до сих пор не знает детали того, почему Пол был арестован».