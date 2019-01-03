В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело 39 погибшего

Спасатели извлекли тело еще одного погибшего при обрушении подъезда жилого дома в городе Магнитогорске Челябинской области, общее число погибших достигло 39 человек, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского.

"Извлечено 39 тело погибшего человека", — говорится в сообщении.

В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости уточнили, что это женщина.

В понедельник в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек. Из-под завалов извлекли тела 38 погибших, в том числе шестерых детей.