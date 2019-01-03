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В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело 39 погибшего 

РИА Новости 1 час назад
Спасатели извлекли тело еще одного погибшего при обрушении подъезда жилого дома в городе Магнитогорске Челябинской области, общее число погибших достигло 39 человек, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского.
Спасатели нашли тело мальчика под завалами в Магнитогорске
"Извлечено 39 тело погибшего человека", — говорится в сообщении.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости уточнили, что это женщина.
В понедельник в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек. Из-под завалов извлекли тела 38 погибших, в том числе шестерых детей.
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