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Число погибших в Магнитогорске возросло
Число погибших в Магнитогорске возросло

Яхта с россиянами затонула в Дубае 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Pan Chaoyue/Xinhua/Global Look Press
Яхта с российскими туристами на борту пошла ко дну вблизи берегов Дубая. Люди спасались самостоятельно, передает РГ.
Издание публикует видео кораблекрушения, которое произошло сегодня. По словам очевидцев, к берегу на большой скорости начала приближаться прогулочная яхта с включенной сиреной. Судно не дошло до берега 25 метров и стало тонуть. Одна из туристок рассказала, что катер был арендован для морской прогулки. Во время движения капитан обнаружил течь и решил плыть к берегу. Но добраться до причала не получилось.
На борту находилось 8 человек, 5 из которых — россияне. Туристы не стали дожидаться помощи и самостоятельно покинули борт. Никто из пассажиров не пострадал.
Отмечается, что спасатели вытаскивали яхту из воды несколько часов.
Происшествия , Дубай
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