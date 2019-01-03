Яхта с россиянами затонула в Дубае

Яхта с российскими туристами на борту пошла ко дну вблизи берегов Дубая . Люди спасались самостоятельно, передает РГ

Издание публикует видео кораблекрушения, которое произошло сегодня. По словам очевидцев, к берегу на большой скорости начала приближаться прогулочная яхта с включенной сиреной. Судно не дошло до берега 25 метров и стало тонуть. Одна из туристок рассказала, что катер был арендован для морской прогулки. Во время движения капитан обнаружил течь и решил плыть к берегу. Но добраться до причала не получилось.

На борту находилось 8 человек, 5 из которых — россияне. Туристы не стали дожидаться помощи и самостоятельно покинули борт. Никто из пассажиров не пострадал.

Отмечается, что спасатели вытаскивали яхту из воды несколько часов.