В социальных сетях разыскивают женщину, пустившую из окна автоматную очередь

Кадры видео, запечатлевшие женщину, пустившую из окна автоматную очередь, распространяются в самых разных региональных сообществах, и в каждом из них утверждается, что стреляла местная жительница.

"С Новым годом, Ольга Ивановна!" — уважительно произносит голос за кадром, после чего женщина, вооружившись автоматом, делает из окна несколько выстрелов, а затем профессионально пускает на улицу целую очередь.

К настоящему времени видео опубликовано в сообществах Владикавказа, Набережных Челнов, Ставрополя и Ростова. Некоторые комментаторы утверждают, что женщина стреляла в Донецке, другие считают, что эти события происходили в Краснодаре.

Большая часть пользователей осуждает подобное нарушение общественного порядка, однако некоторые встают на защиту Ольги Ивановны — мол, если петарды можно, то почему нельзя пострелять из автомата?

В одном сходятся многочисленные комментаторы: оружие почти наверняка не было боевым, а сама стрельба велась при помощи холостых патронов.