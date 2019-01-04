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В социальных сетях разыскивают женщину, пустившую из окна автоматную очередь 

Вести.Ru + ещё 1 34 минуты назад
Фото: кадр видео
Кадры видео, запечатлевшие женщину, пустившую из окна автоматную очередь, распространяются в самых разных региональных сообществах, и в каждом из них утверждается, что стреляла местная жительница.
"С Новым годом, Ольга Ивановна!" — уважительно произносит голос за кадром, после чего женщина, вооружившись автоматом, делает из окна несколько выстрелов, а затем профессионально пускает на улицу целую очередь.
К настоящему времени видео опубликовано в сообществах Владикавказа, Набережных Челнов, Ставрополя и Ростова. Некоторые комментаторы утверждают, что женщина стреляла в Донецке, другие считают, что эти события происходили в Краснодаре.
Большая часть пользователей осуждает подобное нарушение общественного порядка, однако некоторые встают на защиту Ольги Ивановны — мол, если петарды можно, то почему нельзя пострелять из автомата?
В одном сходятся многочисленные комментаторы: оружие почти наверняка не было боевым, а сама стрельба велась при помощи холостых патронов.
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