История чудесного спасения при взрыве в Магнитогорске

Мужчина отправил супругу и дочь спать в другую комнату, и спас им жизни во время взрыва в жилом доме в Магнитогорске . Он погиб сразу, родные сумели выбраться за несколько минут до обрушения подъезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родных погибшего.

При взрыве в Магнитогорске погиб Виктор Воронцов . Его супруга Лидия и 11-летняя дочь спаслись буквально за считанные секунды до обрушения.

Вечером, перед трагедией у Воронцовых заболела дочь, и муж предложил супруге спать не с ним, а с дочерью, в соседней комнате.

«У них дочка 11 лет заболела. Он (Виктор) сказал ей (Лидии): "Ложись с ней в зале". Он на Лидином месте спал», — рассказал родственница Воронцовых.

Рано утром произошел взрыв. В квартире Воронцовых обрушилась комната, где спал Виктор. Он погиб сразу. Перекрытия комнаты, где спали Лидия с дочкой, какое-то время держались. Женщина и ребенок успели выйти. После этого подъезд рухнул полностью.

«Бог второй раз жизнь дал. Спас жизнь ребенку, решив, что он там будет спать», — говорит родственница. По ее словам, семья погибшего брала кредит на ремонт квартиры, которая теперь разрушена.

По последним данным в Магнитогорске погибли 38 человек. Живыми из-под завалов достали пятерых, включая Ваню Фокина. В МЧС говорят, что пока неизвестна судьба трех человек.

ЧП произошло в Магнитогорске утром 31 декабря. В десятиэтажке на улице Карла Маркса после взрыва обрушился подъезд.

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