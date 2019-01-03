Почти все жертвы взрыва дома в Магнитогорске найдены

Спасатели разобрали почти две трети завалов на месте взрыва и обрушения подъезда в десятиэтажном многоквартирном доме в Магнитогорске . Они извлекли из под завалов тело ещё одной женщины.

Она стала 38-й жертвой трагедии, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели продолжают разбирать обломки здания. Они намерены работать до тех пор, пока не будут найдены все погибшие. К работам привлечены около 900 человек и более 200 единиц техники. Работы ведутся с осторожностью, так как сохраняется риск обвала уцелевших после взрыва, но потерявших устойчивость конструкций.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов. Тела 22 погибших уже опознаны.

Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Ведётся поиск ещё троих человек, чья судьба не установлена.