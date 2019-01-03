Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Airbus A380 чуть не разбился при посадке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Скорость движения самолета при этом составляла 32 километра в час.
Крупнейший пассажирский самолет Airbus A380 едва не разбился при заходе на посадку в аэропорте Дюссельдорфа в Германии.
Самолет сносило боковым ветром, из-за чего выполнить плавную посадку экипажу не удалось. Лайнер бросало из стороны в сторону, и только после того, как шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, самолет, не с первой попытки, но удалось выровнять. Видео записал очевидец Мартин Богдан и опубликовал на своем канале.
Скорость движения самолета при этом составляла 32 километра в час. В итоге посадка была произведена успешно. Никто не пострадал.
Самолет Airbus A380 вмещает 500 пассажиров. Отмечается, что в момент происходящего в регионе бушевал мощный ураган «Ксавьер».
ТК «Звезда»: последние новости
СК РФ проработал версию теракта в Магнитогорске Полицейские в Киеве избили авиаконструктора «Антонова» Спасатели нашли тела 16 погибших под завалами дома в Магнитогорске
Происшествия , Видео , Германия , Дюссельдорф
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN убрал скандальный материал6
Магнитогорск: трагический список пополнился150
Родственники поделят шикарное наследство Кельми18
Появились кадры ЧП в центре Петербурга109
Лоза обрушился на «Голубой огонек97
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
01:14
Магнитогорск: трагический список пополнился
Происшествия
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
00:39
CNN убрал скандальный материал
В мире
01:12
Родственники поделят шикарное наследство Кельми
Шоу-бизнес
00:31
Россиянка покалечилась во время катания на «ватрушке»
Происшествия
05:05
Лоза обрушился на «Голубой огонек
Шоу-бизнес
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение