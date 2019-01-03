Опасная посадка A380 попала на видео

Airbus A380 чуть не разбился при посадке

Скорость движения самолета при этом составляла 32 километра в час.

Германии. Крупнейший пассажирский самолет Airbus A380 едва не разбился при заходе на посадку в аэропорте Дюссельдорфа

Самолет сносило боковым ветром, из-за чего выполнить плавную посадку экипажу не удалось. Лайнер бросало из стороны в сторону, и только после того, как шасси коснулись взлетно-посадочной полосы, самолет, не с первой попытки, но удалось выровнять. Видео записал очевидец Мартин Богдан и опубликовал на своем канале.

Скорость движения самолета при этом составляла 32 километра в час. В итоге посадка была произведена успешно. Никто не пострадал.

Самолет Airbus A380 вмещает 500 пассажиров. Отмечается, что в момент происходящего в регионе бушевал мощный ураган «Ксавьер».