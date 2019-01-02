Мужчина погиб из-за салюта под Петербургом

30-летний мужчина погиб в первый день 2019 года в посёлке Бугры во Всеволжском районе Ленинградской области . Инцидент произошёл возле местного кафе.

В районе 4 утра мужчина попытался запустить фейерверк. Однако совершил ошибку, в результате чего заряд попал ему в туловище. Он скончался на месте. Предположительно, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время проводится проверка, сообщает РЕН ТВ

Ранее News.ru писал, что спасатели предостерегли родителей юных россиян от использования их чадами электрических гирлянд, пиротехники и бенгальских огней в отсутствие взрослых. Детям запрещено самостоятельно взрывать хлопушки.