«Демонтирована стена, представлявшая наибольшую угрозу»: в Магнитогорске спасатели извлекли тела 24 погибших

В управлении МЧС России по Челябинской области сообщили об извлечении из-под обломков обрушившегося подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске тел 22 погибших, 19 из них опознаны. При этом ещё порядка 20 человек могут находиться под завалами, но установить их местонахождение пока не получается из-за рисков новых обрушений. О подобной опасности в интервью RT рассказал местный житель Артём Ибрагимов, который при помощи собственного квадрокоптера помог представителям МЧС обследовать верхние этажи разрушенного строения в первые часы после ЧП.

В Магнитогорске число погибших при обрушении секции многоэтажного жилого дома (расположенного по адресу проспект Карла Маркса, 164) достигло 24 человек. Об этом стало известно в ходе работ по разбору завалов.

«Из-под завалов извлечено тело 24-го погибшего. Продолжается поиски 17 человек», — сообщил ТАСС представитель МЧС.

Также в ведомстве заявили, что спасатели демонтировали одну из стен подъезда, которая представляла наибольшую угрозу для сотрудников МЧС при разборе завалов.

«Произведен демонтаж одной из стен разрушенного здания (с 3 по 6 этаж), представляющей наибольшую угрозу для спасательных подразделений», — передаёт ТАСС словам представителя МЧС.

Между тем, по словам официального представителя ГУ МЧС России по Челябинской области Михаила Юрина, спасателям трудно определить, где могут находиться оставшиеся тела. Он также добавил, что работы ведутся преимущественно в левой части завалов.

«Это связано с соблюдением техники безопасности, потому что верхние этажи угрожают личному составу, поэтому мы не рискуем», — пояснил Юрин.

При этом он сообщил, что три подъезда дома остаются без света и газа.

«С целью безопасности ни в пятом, ни в шестом, ни в восьмом подъездах, соответственно, ни газа, ни электричества нет», — заявил официальный представитель ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городскую мэрию, в пятницу, 4 января, должны пройти похороны трёх жертв трагедии. При этом уже 13 человек обратились к властям за выделением средств на проведение похорон. Сумма выплаты составит 31,5 тыс.

Вдобавок, в региональном управлении МВД сообщили об 11 жителях Магнитогорска, которые получили новые паспорта после того, как утратили их при частичном обрушении дома.

Среди тех, кто получил документы, оказались и родители 10-месячного мальчика Вани Фокина, спасённого 1 января при разборе завалов. В настоящее время ребёнок находится в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве. Младенец находился под завалами около полутора суток и получил серьёзные травмы, включая многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

«Очень надеемся, что ребёночка восстановим без дефектов, над этим сейчас работаем. То, что это будет длительный период, — это очевидно. То, что будут осложнения, которые сейчас ещё не запущены, тоже очевидно», — заметила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Череда обстоятельств»

В пятницу, 4 января, также должны начаться выплаты семьям погибших и пострадавших, поскольку заработают банковские учреждения. Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, сумма средств, поступивших на официальный расчётный счёт для сбора материальной помощи, превысила 7 млн рублей.

«Мы будем отчитываться о всех расходах с благотворительного счёта. Отчёт будет публичный», — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

Заметим, что вопрос с распределением финансовых средств привёл к активизации преступных элементов. Полиции стало известно о случаях интернет-мошенничества в связи с организованным сбором пожертвований.

«В связи с поступающей информацией о случаях мошенничества в сети интернет, когда злоумышленники предлагают перевести деньги для пострадавших в результате трагических событий 31 декабря в Магнитогорске, на свои счета, Главное управление МВД России по Челябинской области призывает граждан не терять бдительность», — поясняется в сообщении ведомства.

Наряду с этим глава региона также призвал не верить слухам о том, что инцидент в жилом доме связан с возгоранием микроавтобуса «Газель», в результате которого погибли три человека. Согласно предварительным данным МВД, причиной ЧП стала неисправность газового оборудования.

«Это череда обстоятельств, которые внешне выглядят (связанными между собой), а вообще всё по-другому. Традиционно всё по-другому», — пояснил он.

Добавим, что Дубровский провёл личный приём граждан в связи с произошедшей трагедией. В среду, 2 января, он принял 39 человек. По его словам, подобные встречи с жителями Магнитогорска будут проходить, пока в них есть необходимость.

«Есть вопросы, которые требуют проработки юристов, но в течение двух суток мы на них получим ответы. Мы поставили перед собой задачу: все пострадавшие восстановят потерянное имущество в полной мере», — добавил губернатор Челябинской области.

Кроме того, на базе детского центра, расположенного на проспекте Ленина, 136, организована медико-психологическая помощь для детей и взрослых. Вдобавок, управление Роспотребнадзора по Челябинской области открыло горячую линию по вопросам обеспечения пострадавших.

«Открыта горячая линия по вопросам размещения, организации питания и санитарно-бытовым вопросам пострадавших», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с предложением по организации бесплатных перевозок пострадавших и их близких для оказания всесторонней помощи и участия в траурных мероприятиях.

«По вопросам организации авиаперевозок следует обращаться в аэропорт Магнитогорска и представительства авиакомпаний, выполняющих рейсы в Магнитогорск», — отметили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Такая беда сплотила город»

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в пункте временного размещения работают более 150 волонтёров, они занимаются информированием и выдачей гуманитарной помощи для жителей дома.

Одним из тех, кто пришёл на помощь специалистам, оказался житель Магнитогорска Артём Ибрагимов. В интервью RT мужчина рассказал, что пришёл на место ЧП в первые часы после трагедии, отпросившись с работы — он работает на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» старшим горновым на доменной печи.

Он предложил спасателям использовать собственный квадрокоптер для обследования повреждённого строения, что помогло предотвратить ещё одно возможное ЧП — до проведения съёмки с беспилотника спасатели не знали о сильно просевшей крыше жилого дома.

«Подняли квадрокоптер, как оказалось, была реальная угроза спасателям, которую не могли заметить. Именно подняв его, обнаружили проседание крыши, довольно-таки значительное», — подчеркнул Ибрагимов.

Собеседник RT также сообщил, что супруга и родители всячески поддержали его намерения по участию в поисково-спасательной операции.