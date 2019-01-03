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Момент падения рекламного щита на прохожих в Петербурге попал на видео 

Вести.Ru + ещё 19 26 минут назад
Фото: ВКонтакте
Три человека получили травмы и были госпитализированы в результате падения рекламного щита в центре Санкт-Петербурга. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. <br/>
ЧП произошло в 18:26 2 января напротив дома 148 по Невскому проспекту, где в 1970-х годах и были установлены два щита размером шесть на три метра с указанием "Культурный центр ГУВД" (концертный зал расположен на Харьковской улице, в двух шагах от места установки происшествия). Один из них и рухнул на прохожих.
По одной версии, конструкция не выдержала петербургского ветра, по другой — сказалась усталость металла. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи, вторая афиша была огорожена.
В результате падения рекламной конструкции травмы получили три человека, их доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и Мариинскую больницу. Одним из первых на помощь пострадавшим пришел сотрудник магазина: девушка и молодой человек лежали рядом с завалившимся щитом.
Если в комитете по печати Смольного "Фонтанке" сразу заявили, что щит принадлежит культурному центру ГУ МВД Петербурга и области, то в пресс-службе ведомства опровергли эту информацию. По данным стражей порядка, рекламная конструкция не состоит на балансе главка и не принадлежит ведомственному культурному центру, поскольку последний не зарегистрирован в качестве юридического лица.
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Происшествия , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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