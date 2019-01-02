МЧС не может установить местонахождение оставшихся под завалами в доме в Магнитогорске

Местонахождение людей, которые остаются под завалами после взрыва и обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске , установить не получается. Об этом сообщил журналистам сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин. "Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать", — сказал Юрин. По его словам, специалисты ведут работы в левой части завалов. "Это связано с соблюдением техники безопасности, потому что верхние этажи угрожают личному составу, поэтому мы не рискуем", — пояснил он.