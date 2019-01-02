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В центре Петербурга произошло ЧП
В центре Петербурга произошло ЧП

МЧС не может установить местонахождение оставшихся под завалами в доме в Магнитогорске 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Местонахождение людей, которые остаются под завалами после взрыва и обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске, установить не получается. Об этом сообщил журналистам сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.
"Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать", — сказал Юрин.
По его словам, специалисты ведут работы в левой части завалов.
"Это связано с соблюдением техники безопасности, потому что верхние этажи угрожают личному составу, поэтому мы не рискуем", — пояснил он.
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