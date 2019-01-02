В Афинах двое заключенных сбежали из тюрьмы

Двое заключенных сбежали из афинской тюрьмы Коридаллос, прокуратура проводит внеочередную инспекцию и дисциплинарное расследование, сообщило министерство юстиции Греции

"Утром 2 января произошел побег двух задержанных из следственного изолятора Коридаллоса, их розыском занимается греческая полиция. Министерство юстиции незамедлительно направило своих представителей для первоначальной проверки событий, в то время как Орган по надзору за пенитенциарными заведениями назначил внеочередную проверку. Прокурор проведет дисциплинарное расследование инцидента и выявит ответственность сотрудников", — говорится в сообщении минюста.

Министерство сообщило, что в период праздников были даны указания 11 декабря, 19 декабря и 27 декабря 2018 года об усилении мер безопасности для предотвращения любого рода незаконных действий.

По данным минюста, это первый побег из тюрьмы с 2015 года, когда к власти пришло левое правительство.

Издание "Прото тема" сообщает, что из тюрьмы бежали два брата — албанца, обвиняемые в серии ограблений пожилых людей. Они состояли в двух разных бандах грабителей, но оказались в одной камере. Им удалось распилить решетку в камере, выбраться во внутренний двор тюрьмы и оттуда с помощью веревки, сделанной из кусков сумки, с крюком перебраться через тюремную стену.