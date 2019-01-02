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Девушку убили у входа в торговый центр в Сочи 

360tv.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: телеканал «360»
Мужчина застрелил из револьвера свою сожительницу на парковке торгового центра «Сити Плаза» в Сочи. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в машине, припаркованной у входа в торговый центр, находились три человека: мужчина, молодая девушка и девочка 12 лет.
Мужчина и девушка поругались в машине, и в ходе конфликта он выстрелил в нее из револьвера. Девушка попыталась сбежать: раненая выбралась из автомобиля, но упала у входа в торговый центр. Дочери женщины, находившейся в машине, удалось скрыться. Позже за ней приехал родной отец.
К месту происшествия прибыла скорая помощь, но после приезда медиков девушка скончалась.
Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.
По словам очевидцев, мужчина находился за рулем Škoda.
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