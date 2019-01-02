Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске 

Жертвами обрушения подъезда в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске к настоящему моменту считается 21 человек. Опознаны из них 14. Telegram-канал сайта Ura.ru опубликовал список погибших.
Сотрудники МЧС третьи сутки беспрерывно разбирают обломки многоэтажки. Среди 21 жертвы, найденной под завалами, двое детей. Среди опознанных погибших:
1. Дружкина Раиса Васильевна;
2. Воронцов Виктор, 1976 года рождения;
3. Милана К., 2017 года рождения;
4. Кремлев Андрей Геннадьевич;
5. Кремлева Елена Александровна;
6. Овчинникова Галина Ефимовна, 1949 года рождения;
8. Антропова Клавдия Николаевна, 1932 года рождения;
9. Антилова Татьяна, 1986 года рождения;
10. Антилов Виктор, 1989 года рождения;
11. Ульяна А., 2016 года рождения.