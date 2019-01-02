Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске 

360tv.ru 32 минуты назад
Жертвами обрушения подъезда в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске к настоящему моменту считается 21 человек. Опознаны из них 14. Telegram-канал сайта Ura.ru опубликовал список погибших.
Разрушения дома в Магнитогорске показали с воздуха
Сотрудники МЧС третьи сутки беспрерывно разбирают обломки многоэтажки. Среди 21 жертвы, найденной под завалами, двое детей. Среди опознанных погибших:
1. Дружкина Раиса Васильевна;
2. Воронцов Виктор, 1976 года рождения;
3. Милана К., 2017 года рождения;
4. Кремлев Андрей Геннадьевич;
5. Кремлева Елена Александровна;
6. Овчинникова Галина Ефимовна, 1949 года рождения;
7. Анисимова Ольга Никитична;
8. Антропова Клавдия Николаевна, 1932 года рождения;
9. Антилова Татьяна, 1986 года рождения;
10. Антилов Виктор, 1989 года рождения;
11. Ульяна А., 2016 года рождения.
360tv.ru: последние новости
Путин поблагодарил спасателей за самоотверженную работу в Магнитогорске Спасенного младенца доставили из Магнитогорска в Москву самолетом Германа Грефа Судьба 79 жителей обрушившегося дома в Магнитогорске остается неизвестной
Происшествия , Видео , Виктор Воронцов , Ольга Анисимова , МЧС , Магнитогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушения дома в Магнитогорске показали с воздуха98
Москву накроют 20-градусные морозы7
Материал CNN взбесил Киев109
Подростки сломали девушке позвоночник в Новый год9
«Я уже потерял надежду»: отец Вани Фокина о спасении сына1
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
01:00
«Мне вообще везет на щедрых»
Шоу-бизнес
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
01:14
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске
Происшествия
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
Материал CNN взбесил Киев
В мире Украина
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение