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Число погибших в Магнитогорске достигло 16
Lenta.ru
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
В
МЧС России
сообщили, что число жертв при частичном обрушении жилого дома в
Магнитогорске
достигло 16, передает
ТАСС
.
Днем 2 января спасатели достали из-под обломков тела еще двух женщин.
Неизвестной остается судьба 27 жильцов дома.
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ИТАР-ТАСС
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