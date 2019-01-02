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Число погибших в Магнитогорске достигло 16 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В МЧС России сообщили, что число жертв при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске достигло 16, передает ТАСС.
Днем 2 января спасатели достали из-под обломков тела еще двух женщин.
Неизвестной остается судьба 27 жильцов дома.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск
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