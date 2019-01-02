Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ назвали компанию, строившую мост над катком в парке Горького 

РИА Новости 1 час назад
Обрушившийся в новогоднюю ночь мост в столичном парке Горького возводила компания "Русский Лед Девелопмент", сообщает РЕН ТВ.
Врачи оценили состояние пострадавших в Парке Горького
Мост — смотровая площадка над ледовым катком — обрушился в первые минуты 2019 года. Травмы получили 13 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Власти Москвы пообещали выплатить всем пострадавшим компенсации в размере 250-500 тысяч рублей.
Причины инцидента выясняются, по предварительным данным, была нарушена целостность одной из секций конструкции.
Директор парка уволен. Каток возобновит работу второго января.
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Новогоднее обращение Путина британские СМИ посчитали "дерзким" В России отреагировали на заявление Абэ о "передаче" Курил Японии
Происшествия , Видео , Правительство Москвы , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска27
Из-под завалов в Магнитогорске вытащили живого попугая
Хакеры атаковали сайт Зеленского сразу после запуска25
Кредит МВФ дорого обойдется Украине81
Испытания «Авангарда» вынуждают США догонять Россию13
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Наука
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:38
Дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания
Происшествия
00:52
Названа построившая мост в Парке Горького компания
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:54
Из-под завалов в Магнитогорске вытащили живого попугая
Происшествия
01:18
В России ответили Абэ по поводу Южных Курил
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение