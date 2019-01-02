Названа построившая мост в Парке Горького компания

СМИ назвали компанию, строившую мост над катком в парке Горького

Обрушившийся в новогоднюю ночь мост в столичном парке Горького возводила компания "Русский Лед Девелопмент", сообщает РЕН ТВ

Мост — смотровая площадка над ледовым катком — обрушился в первые минуты 2019 года. Травмы получили 13 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Власти Москвы пообещали выплатить всем пострадавшим компенсации в размере 250-500 тысяч рублей.

Причины инцидента выясняются, по предварительным данным, была нарушена целостность одной из секций конструкции.

Директор парка уволен. Каток возобновит работу второго января.