СК проработал версию теракта в Магнитогорске

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СК РФ проработал версию теракта в Магнитогорске 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Специалисты ведомства провели обследование частей обрушившихся конструкций в подъезде жилого многоквартирного дома.
В СК РФ прокомментировали версию о террористическом акте в Магнитогорске. Обследование частей обрушившихся конструкций в подъезде жилого многоквартирного дома позволило сделать вывод о том, что применения каких-либо взрывных устройств на месте взрыва не было.
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Таким образом, после проведенных исследований ведомство исключило версию теракта.
«На данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — сообщает пресс-служба СК РФ.
В ведомстве отмечают, что работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой круглосуточно.
Ранее сообщалось, что тело одиннадцатого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске. Шесть человек находится в больницах, в том числе двое детей. Судьба еще около трех десятков человек остается неизвестна.
Подъезд дома на проспекте Карла Маркса рухнул утром в понедельник, 31 декабря. Погибли 11 человек, без вести пропавшими числятся 34 жильца. Поисково-спасательные работы продолжаются. Возбуждено уголовное дело.
2 января в Челябинской области объявлен днем траура.
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Происшествия , Видео , СКР , Магнитогорск
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