СК проработал версию теракта в Магнитогорске

СК РФ проработал версию теракта в Магнитогорске

Специалисты ведомства провели обследование частей обрушившихся конструкций в подъезде жилого многоквартирного дома.

СК РФ прокомментировали версию о террористическом акте в Магнитогорске . Обследование частей обрушившихся конструкций в подъезде жилого многоквартирного дома позволило сделать вывод о том, что применения каких-либо взрывных устройств на месте взрыва не было.

Таким образом, после проведенных исследований ведомство исключило версию теракта.

«На данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отмечают, что работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой круглосуточно.

Ранее сообщалось, что тело одиннадцатого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске. Шесть человек находится в больницах, в том числе двое детей. Судьба еще около трех десятков человек остается неизвестна.

Подъезд дома на проспекте Карла Маркса рухнул утром в понедельник, 31 декабря. Погибли 11 человек, без вести пропавшими числятся 34 жильца. Поисково-спасательные работы продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

2 января в Челябинской области объявлен днем траура.