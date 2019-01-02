Стали известны новые данные о ЧП в Магнитогорске

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Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 11 погибших 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: © Пресс-служба МЧС России
Тела еще двух погибших извлекли при разборе завалов жилого дома Магнитогорска, где 31 декабря произошел взрыв бытового газа, сообщил в среду представитель пресс-центра регионального ГУМЧС России.
"По данным на утро, извлечено 11 тел", — сказал он журналистам, не уточнив, мужчины это или женщины.
Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших.
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Происшествия , МЧС , Магнитогорск
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