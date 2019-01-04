Первые похороны погибших при взрыве газа пройдут в пятницу в Магнитогорске, сообщалось в Telegram-канале главы Челябинской области Бориса Дубровского.
Ожидается, что в пятницу похоронят шестерых человек, в субботу — девятерых, в воскресенье — одного, говорится в сообщении.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.