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В Магнитогорске пройдут первые похороны погибших при взрыве газа 

РИА Новости + ещё 106 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первые похороны погибших при взрыве газа пройдут в пятницу в Магнитогорске, сообщалось в Telegram-канале главы Челябинской области Бориса Дубровского.
Ожидается, что в пятницу похоронят шестерых человек, в субботу — девятерых, в воскресенье — одного, говорится в сообщении.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
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Происшествия , МЧС , Магнитогорск
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