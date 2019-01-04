В Магнитогорске пройдут первые похороны погибших при взрыве газа

Первые похороны погибших при взрыве газа пройдут в пятницу в Магнитогорске , сообщалось в Telegram-канале главы Челябинской области Бориса Дубровского.

Ожидается, что в пятницу похоронят шестерых человек, в субботу — девятерых, в воскресенье — одного, говорится в сообщении.