Задержание мародера в Магнитогорске опровергли 

Полиция опровергла сообщения СМИ о мародерстве на территории обрушившегося дома в Магнитогорске. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на управление МВД по Челябинской области.
В полиции заявили, что фактов мародерства в городе не было. При этом журналисты могли перепутать задержание подозреваемого в другом преступлении с задержанием мародера.
«Сегодня, 3 января, сотрудниками полиции в городе Магнитогорске задержан мужчина, по приметам схожий с находящимся ранее в региональном розыске подозреваемым в совершении тяжкого преступления», — сообщили в МВД.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что некий человек пытался вынести ценные вещи с развалин дома, пострадавшего от взрыва.
Между тем, правоохранительные органы отмечают, что в интернете уже начали «работать» мошенники, предлагающие перечислить деньги якобы на счета пострадавших.
«В связи с поступающей информацией о случаях мошенничества в сети Интернет, когда злоумышленники предлагают перевести деньги для пострадавших в результате трагических событий 31 декабря в Магнитогорске на свои счета, Главное управление МВД России по Челябинской области призывает граждан не терять бдительность. Полицейские напоминают, что реквизиты счета для пожертвований размещены на сайте городской администрации», — говорится в сообщении полиции.