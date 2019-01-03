Задержание мародера в Магнитогорске опровергли

Полиция опровергла сообщения СМИ о мародерстве на территории обрушившегося дома в Магнитогорске . Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на управление МВД по Челябинской области.

В полиции заявили, что фактов мародерства в городе не было. При этом журналисты могли перепутать задержание подозреваемого в другом преступлении с задержанием мародера.

«Сегодня, 3 января, сотрудниками полиции в городе Магнитогорске задержан мужчина, по приметам схожий с находящимся ранее в региональном розыске подозреваемым в совершении тяжкого преступления», — сообщили в МВД.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что некий человек пытался вынести ценные вещи с развалин дома, пострадавшего от взрыва.

Между тем, правоохранительные органы отмечают, что в интернете уже начали «работать» мошенники, предлагающие перечислить деньги якобы на счета пострадавших.