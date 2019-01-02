Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске

Это просто чудо: подробности операции по спасению Вани Фокина в Магнитогорске

11-месячного Ваню Фокина, спасенного из-под обломков в Магнитогорске , привезли в Москву . Врачи называют состояние мальчика стабильно тяжелым. У него серьезные обморожения, закрытая черепно-мозговая травма и переломы голени. Ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Медики сразу же приступили к обследованию Вани, чтобы как можно быстрее определиться с методами лечения. В Москву малыш прилетел спецбортом. Детские врачи наблюдали за ним в течение всего пути. Они говорят, что Ваня перенес перелет нормально. Мальчик провел под обломками дома около полутора суток. Как его смогли обнаружить и спасти, рассказывает корреспондент телеканала "Россия 24" Андрей Сапегин.

В это невозможно поверить и об этом будут говорить не иначе как о чуде, но спустя 35 часов, когда на улице мороз до минус 25 градусов, под бетонными плитами — кто-то живой. И не просто кто-то, а младенец. Спасатели говорят: он переставал плакать, когда они устраивали минуты тишины, поэтому они долго не могли понять, не послышалось ли. Потом услышали.

Поначалу по всем информагентствам разлетелась новость: спасатели под завалами нашли 11-месячную девочку. Но почти сразу уточнение — это не девочка, а мальчик. Ваня. Сын той самой женщины, что смогла выбраться из дома с его трехлетним братом. Отец не терял надежды. Молился.

У малыша многочисленные обморожения, травмы и переломы. Требуется экстренная помощь. И врачи решают — нужно везти в лучший центр. Глава Министерства здравоохранения распоряжается отправить за ребенком спецборт. Двухчасовой перелет — и около 11 вечера самолет приземлился в Магнитогорске.

Буквально пять минут — и борт отправляется в лучший в стране детский центр травматологии и хирургии. А спасателям, отыскавшим малыша, позвонил Владимир Путин и поблагодарил за самоотверженность. Они же в ответ на вопросы журналистов скромничают.

Разбор завалов у злополучного седьмого подъезда продолжается. 2 января объявлен в Челябинской области днем траура.