В МВД назвали причину инцидента с «Газелью» в Магнитогорске 

Неисправность газового оборудования стала причиной инцидента с "Газелью" в центре Магнитогорска в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России.
"Во вторник в Магнитогорске на улице Карла Маркса, 96 произошел хлопок в автомобиле "Газель". Причиной, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования", — сказал собеседник агентства.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента, информация о пострадавших уточняется, уточнил он.
Как передает корреспондент РИА Новости, место инцидента оцеплено полицией и сотрудниками ДПС.