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В МВД назвали причину инцидента с «Газелью» в Магнитогорске 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неисправность газового оборудования стала причиной инцидента с "Газелью" в центре Магнитогорска в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России.
"Во вторник в Магнитогорске на улице Карла Маркса, 96 произошел хлопок в автомобиле "Газель". Причиной, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования", — сказал собеседник агентства.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента, информация о пострадавших уточняется, уточнил он.
Как передает корреспондент РИА Новости, место инцидента оцеплено полицией и сотрудниками ДПС.
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Происшествия , ГИБДД , МВД , РИА Новости , Магнитогорск , Челябинская Область
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