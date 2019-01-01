Самолет с младенцем, пострадавшим при ЧП в Магнитогорске, вылетел в Москву

Самолет с 11-месячным ребенком, пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске , во вторник вылетел в Москву , передает корреспондент ТАСС Мальчика извлекли из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске во вторник днем. Как сообщалось ранее, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Согласно последним данным, в списке жертв трагедии девять человек. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.