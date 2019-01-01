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В Магнитогорске произошло новое ЧП
В Магнитогорске произошло новое ЧП

Самолет с младенцем, пострадавшим при ЧП в Магнитогорске, вылетел в Москву 

ТАСС 1 час назад
Самолет с 11-месячным ребенком, пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, во вторник вылетел в Москву, передает корреспондент ТАСС.
Мальчика извлекли из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске во вторник днем. Как сообщалось ранее, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Согласно последним данным, в списке жертв трагедии девять человек. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.
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Происшествия , Видео , СКР , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск , Москва
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