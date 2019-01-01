Спасатель, который вытащил ребенка из-под завалов, рассказал об операции

Спасатель центра "Лидер" Петр Гриценко, который вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске живого 11-месячного мальчика, рассказал, что спасенный ребенок находился почти в идеальном положении, чтобы продержаться так долго на морозе, ему помогли теплая одежда и одеяло.

Ранее пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сообщила, что 11-месячный ребенок найден живым под завалами. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава РФ, в тяжелом состоянии младенец был доставлен в больницу, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. В региональном ГУ МЧС сообщили, что спасенный младенец — девочка, но позже в пресс-службе губернатора уточнили, что это мальчик.

"Руководитель работ дал команду начальнику центра "Лидер", нашей оперативной группе выдвинуться к участку работ. Под руководством начальника центра группа выдвинулась туда. Была поставлена задача по разбору завалов и поиску возможных пострадавших. Отодвинули несколько плит, разобрали конструкции, после чего была минута тишины, чтобы услышать, есть ли звуки, и спасатель нашей группы услышал детский плач со стороны, примыкающей к дому. После этого остановили всю технику, чтобы еще раз убедиться. Кричали: "Тихо!", и ребенок тоже реагировал, начинал затихать. Начали говорить: "Ну где же ты?" Она начала реагировать. И убедившись, начальник центра сказал — здесь работаем", — рассказал начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧП центра "Лидер" Петр Гриценко журналистам.

Он рассказал, что спасатели применили телевизионно-звуковую систему поиска — удочку с видеокамерой, — чтобы обследовать все полости.

"Все полости проверили, которые вокруг большие были. Не нашли, но звук был отчетливый. После этого вызвали кинологический расчет, собака подтвердила, что там находится живой человек. Начали разбирать", — рассказал он.

"Завал был очень плотный, много плит больших. Деревянные конструкции, полы, это все сжатое, одна на другую. Была опасность, что все это может обрушиться и поползти. Больше волновались не за жизни спасателей, а за маленького ребенка", — рассказал Гриценко.

Он уточнил, что у спасателей была информация от очевидцев, что детская кроватка находится рядом диваном.

"Закрепили, убрали диван, показались части детской кроватки. Разломанный шкаф, вещи. К ребенку было невозможно подобраться, потому что одна плита к другой подходили. Места было очень мало", — рассказал Гриценко. Он добавил, что слышал ребенка, но не мог действовать из-за опасности навредить.

"Я увидел части детской кроватки, слышал голос, увидел линолеум, но под ним были сломанные деревянные полы. Решил, что будем доставать его снизу, разбирая конструкции, разрежем линолеум, чтобы он оказался у нас в руках. Дальше уже разбирали доски, разрезали, ставили крепежи. И в конце разрезали линолеум, и увидел я личико", — рассказал он.

По словам Гриценко, ребенка спасло то, что он был прижат к линолеуму и деревянному полу детской кроваткой и матрасом и тепло одет — в кофточку и памперс.

Он рассказал, что под ребенком было флисовое одеяло, отгораживающее от холода плиты. Голова была зажата элементами дверки шкафа, как раз туда, где воздух проходил. По словам спасателя, "положение тела близкое к идеальному, чтобы так долго оставаться".

Гриценко добавил, что во время спасательной операции сохранялась угроза обрушения конструкций: ребенка доставали снизу, а сверху завал до сих пор не разобран.

Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах.