На западе Германии 50-летний мужчина умышленно наехал на группу людей, пострадали как минимум четыре человека. Как сообщила во вторник местная полиция, инцидент произошел в новогоднюю ночь.
Уточняется, что водитель несколько раз попытался наехать на прохожих в разных местах — сначала в городе Боттроп, затем в Эссене. Злоумышленник задержан. Полиция не исключает, что мотивом его действий могла быть ксенофобия. Кроме того, у правоохранительных органов есть информация о психическом заболевании мужчины.