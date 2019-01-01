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Мужчина умышленно наехал на группу людей на западе Германии 

ТАСС + ещё 3 40 минут назад
Фото: Reuters
На западе Германии 50-летний мужчина умышленно наехал на группу людей, пострадали как минимум четыре человека. Как сообщила во вторник местная полиция, инцидент произошел в новогоднюю ночь.
Уточняется, что водитель несколько раз попытался наехать на прохожих в разных местах — сначала в городе Боттроп, затем в Эссене. Злоумышленник задержан. Полиция не исключает, что мотивом его действий могла быть ксенофобия. Кроме того, у правоохранительных органов есть информация о психическом заболевании мужчины.
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Происшествия , Криминал , МВД , Германия
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