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Названа причина смерти отца звезды "Фабрики звезд"
Названа причина смерти отца звезды "Фабрики звезд"

Появилось видео спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске 

Газета.Ru 12 минут назад
В социальных сетях публикуют видео спасения 11-месячного мальчика из-под завалов после обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
На записи видно что один из спасателей вытягивает младенца, его заворачивают в одеяло и передают медикам.
Ранее сообщалось, что мать смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.
Также стало известно, что спасатели услышали плач, а ребенка спасло то, что он был тепло укутан.
По последним данным, число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.
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