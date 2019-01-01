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Врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске ребенка 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Врачи дают положительные прогнозы по состоянию здоровья 11-месячного ребенка, спасенного во вторник из-под завалов дома в Магнитогорске, сообщили ТАСС в больнице, куда доставили младенца.
Во вторник спасатели достали из-под завалов ребенка, услышав его плач. Ребенка спасло то, что он лежал в кроватке и был тепло укутан. Состояние ребенка тяжелое, готовится реанимация. По уточненным сведениям, спасенный младенец — мальчик.
"Ребенка доставили — 11 месяцев… Сейчас им занимаются, проводят рентгенографию костей черепа, грудной клетки, конечностей. [Ребенок] в сознании. Прогноз положительный", — рассказали в больнице.
Собеседник добавил, что сейчас уточняется, есть ли у ребенка переломы: врачи полагают, что могут быть сломаны кости правой голени. Также, по предварительным оценкам, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и отморозил правую голень и стопу (обморожение наиболее тяжелых степеней — третьей и четвертой). Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, в настоящее время в больницу приглашены предполагаемые родственники ребенка, чтобы установить его личность.
Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин отметил, что ребенок провел под завалами около 35 часов.
В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии случившегося. По последним данным, пять человек госпитализированы, семеро погибли, тело еще одного обнаружено, но пока не извлечено из-под завалов, что не позволяет констатировать смерть, судьба 36 человек остается неизвестной.
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Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск
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