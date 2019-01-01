Под завалами в Магнитогорске услышали плач

МЧС: под завалами в Магнитогорске слышны звуки, похожие на плач

Операция по спасению выживших после взрыва бытового газа в Магнитогорске возобновилась. Один из сотрудников МЧС услышал под завалами звук, напоминающий человеческий плач.

«Туда тут же побежали сотрудники МЧС и медработник. В это очень слабо верится, но все же. Дело в том, что специальными тепловыми пушками в место завала все это время подавали тепло», — цитирует представителя штаба экстренных служб ZNAK.

Уральские медики сообщили об улучшении состояния здоровья госпитализированного подростка. Мальчик получил сотрясение головного мозга, ушибы и обморожение ступней 1-й и 2-й степеней. Его жизни ничего не угрожает. Под наблюдением специалистов он пробудет до трёх недель.

Ранее News.ru сообщал о работе пункта выдачи гуманитарной помощи в Магнитогорске. Жители повреждённого взрывом газа дома № 164 обращаются за бесплатным обедом, одеждой, выплатами. Вместе с добровольцами в школе № 14 работают священнослужители.