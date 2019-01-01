Администрация московского парка Горького назвала причину обрушения деревянного пешеходного перехода над катком.
Поломка произошла по техническим причинам — была нарушена целостность одной из секций конструкции, отмечается в заявлении парка.
В результате ЧП пострадали 13 человек. Врачи оказали всем медицинскую помощь, тяжелых травм нет.
"Сейчас ситуация в парке полностью под контролем, мы выясняем причины произошедшего и будем держать вас в курсе событий", — сообщили в пресс-службе парка.
В Москве сразу после курантов в парке Горького обрушился пешеходный мост🤷🏼♂️ #мост #пешеходныймост#рухнул #москва #паркгорького pic.twitter.com/FBQkmLklaN— Andrei Konovalov (@qPu9GAxP9k8JjlA) 1 января 2019 г.