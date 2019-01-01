В парке Горького объяснили обрушение пешеходного моста

Администрация московского парка Горького назвала причину обрушения деревянного пешеходного перехода над катком.

Поломка произошла по техническим причинам — была нарушена целостность одной из секций конструкции, отмечается в заявлении парка.

В результате ЧП пострадали 13 человек. Врачи оказали всем медицинскую помощь, тяжелых травм нет.