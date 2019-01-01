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В парке Горького объяснили обрушение пешеходного моста 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Администрация московского парка Горького назвала причину обрушения деревянного пешеходного перехода над катком.
Врачи оценили состояние пострадавших в Парке Горького
Поломка произошла по техническим причинам — была нарушена целостность одной из секций конструкции, отмечается в заявлении парка.
В результате ЧП пострадали 13 человек. Врачи оказали всем медицинскую помощь, тяжелых травм нет.
"Сейчас ситуация в парке полностью под контролем, мы выясняем причины произошедшего и будем держать вас в курсе событий", — сообщили в пресс-службе парка.
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