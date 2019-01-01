Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолёт из Сочи прервал полет из-за дебоша в бизнес-классе 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Самолёт, который направлялся из Сочи в Москву, прервал полет и экстренно приземлился в Воронеже. Причиной инцидента стал дебош на борту.
«Один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски. Мужчина стал кричать и материться. А после отказа налить ещё устроил дебош», — рассказал «Интерфаксу» источник в службах аэропорта Воронежа.
Попытки бортпроводников успокоить мужчину не увенчались успехом. Он ударил бортпроводницу с такой силой, что та упала на пол и получила ушибы. Тогда командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту.
Панина сняли с рейса за дебош
У трапа авиалайнера буйного пассажира встретила полиция. После этого самолёт отправился в столицу.
Ранее News.ru рассказывал об инциденте на борту, который возмутил пользователей интернета. Очевидцы сняли на видео, как маленький ребёнок разрисовывает салон во время полёта. При этом родители малыша не только одобряли вандализм, но и направляли его руку.
News.ru: последние новости
Депздрав оценил состояние пострадавших в Парке Горького Спасатели вытащили ребёнка из-под завалов в Магнитогорске Мужчина спас кота из замёрзшего озера
Комментарии9
Происшествия , Интерфакс , Москва , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поисковая операция в Магнитогорске приостановлена129
В Японии рассказали о судьбе мирного договора с РФ79
Украинский телеканал «задвинул» Порошенко178
Долой похмелье: китайцы нашли лучшее средство8
Врачи оценили состояние пострадавших в Парке Горького1
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
01:33
«Парень разбил голову, второй сломал ногу»
Происшествия
00:22
Взорвавшийся Магнитогорске дом может обрушиться
Происшествия
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
00:22
Поисковая операция в Магнитогорске приостановлена
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
03:06
Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение