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Мужчина спас кота из замёрзшего озера 

News.ru 35 минут назад
Фото: Doreen Zorn/Global Look Press
Житель американского штат Индиана спас кота, который тонул в замёрзшем озере. Семья 22-летнего Дардена Шурга сняла его поступок на видео и выложила в интернет.
Увидев попавшее в беду животное, молодой человек не раздумывая бросился ему на помощь. При этом он сильно поранился о тонкий лёд. Однако, по его словам, он не мог поступить иначе.
Ранее News.ru писал, что семь жителей Иркутска пострадали в пожаре в ночь на 1 января в многоэтажном доме. Происшествие случилось на ул. Ленской, на пульт спасателей поступило сообщение от жителей дома.
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