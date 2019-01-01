Взорвавшийся Магнитогорске дом может обрушиться

МЧС: угроза дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске сохраняется

Угроза обрушения стен многоэтажного жилого дома в Магнитогорске , где 31 декабря произошёл взрыв бытового газа, сохраняется. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«В Магнитогорске, на месте обрушения подъезда, круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы. Остаётся угроза возможного дальнейшего обрушения части здания», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что после обрушения части жилого дома в Магнитогорске неизвестна судьба 37 человек.

Погибших в Магнитогорске оказалось больше

В ходе поисковой операции сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек, в том числе одного ребёнка. Из-под завалов извлечено семь тел погибших.

Утром 31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома.