Взорвавшийся Магнитогорске дом может обрушиться

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МЧС: угроза дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске сохраняется 

RT на русском 1 час назад
Угроза обрушения стен многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв бытового газа, сохраняется. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
«В Магнитогорске, на месте обрушения подъезда, круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы. Остаётся угроза возможного дальнейшего обрушения части здания», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что после обрушения части жилого дома в Магнитогорске неизвестна судьба 37 человек.

Погибших в Магнитогорске оказалось больше

В ходе поисковой операции сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек, в том числе одного ребёнка. Из-под завалов извлечено семь тел погибших.
Утром 31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома.
RT на русском: последние новости
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