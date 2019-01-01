Обрушение моста в Парке Горького: рассказ очевидца

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«Парень разбил голову, второй сломал ногу»: очевидцы о падении моста в Парке Горького 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Деревянная переправа упала в новогоднюю ночь. В результате инцидента пострадали несколько человек.
Очевидцы рассказали о происходящем в московском Парке Горького в момент обрушения моста с людьми. По словам женщины, которая в этот момент гуляла в парке с сыном, мост упал прямо на стоящих внизу людей.

Появилось видео с места крушения моста в Москве

Деревянная переправа упала в новогоднюю ночь. В результате инцидента пострадали несколько человек.
«Там были деревянные стойки, на которых народ просто рассматривал сцену, наблюдал за действием. В одном месте все это рухнуло, и кто стоял сверху, просто упал на нижестоящих. Были пострадавшие, парень был с разбитой головой и кто-то сломал ногу», — рассказала женщина.
Ранее было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлен момент обрушения деревянного моста в столичном в Парке Горького. На кадрах видно, как переправа не выдерживает тяжести забравшихся на нее людей и падает.
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