Обрушение моста в Парке Горького: рассказ очевидца

«Парень разбил голову, второй сломал ногу»: очевидцы о падении моста в Парке Горького

Деревянная переправа упала в новогоднюю ночь. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Очевидцы рассказали о происходящем в московском Парке Горького в момент обрушения моста с людьми. По словам женщины, которая в этот момент гуляла в парке с сыном, мост упал прямо на стоящих внизу людей.

Появилось видео с места крушения моста в Москве

Деревянная переправа упала в новогоднюю ночь. В результате инцидента пострадали несколько человек.

«Там были деревянные стойки, на которых народ просто рассматривал сцену, наблюдал за действием. В одном месте все это рухнуло, и кто стоял сверху, просто упал на нижестоящих. Были пострадавшие, парень был с разбитой головой и кто-то сломал ногу», — рассказала женщина.

Ранее было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлен момент обрушения деревянного моста в столичном в Парке Горького. На кадрах видно, как переправа не выдерживает тяжести забравшихся на нее людей и падает.