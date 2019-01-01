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В Сети появилось видео обрушения моста в Парке Горького 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
В Сети появилось видео обрушения моста в Парке Горького.
На записи видно, как на деревянном мосту стоит множество людей, и в этот момент происходит обрушение.
На другом видео запечатлено большое количество машин пожарной охраны, скорой помощи, а также полиции. При этом, судя по записи, паники среди посетителей парка нет.
В результате ЧП, как сообщается на сайте столичной мэрии, пострадали по меньшей мере 13 человек. Тяжелых ранений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах случившегося.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Обрушение затронуло несколько квадратных метров перехода. В настоящее время участок огорожен, на остальной территории катка продолжают кататься посетители.
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Комментарии97
Происшествия , Сергей Собянин
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