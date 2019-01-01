Опубликовано видео с места крушения моста в Парке Горького

В результате инцидента пострадали 10 человек.

В Сети появилось видео с места обрушения деревянного моста в Москве в Парке Горького. На кадрах запечатлено большое количество машин пожарной охраны, скорой помощи, а также полиции. При этом, судя по записи, паники среди простых граждан нет.

Как рассказали в столичном МВД , в результате ЧП пострадали 10 человек. Состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Стражи порядка при этом добавили, что высота рухнувшего моста составляла 5 метров.

Отметим, что информацию о происшествии подтвердили и в ГУ МЧС РФ по российской столице.

Ранее сообщалось, что московском Парке Горького обрушился деревянный мост над катком. В момент ЧП на переправе находились люди.