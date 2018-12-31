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Украинцы устроили гнусную провокацию после трагедии в Магнитогорске 

Дни.ру 58 минут назад
Появились сведения, что украинские пользователи Сети устроили гнусную провокацию после обрушения подъезда жилого дома после взрыва бытового газа в Магнитогорске. Своими действиями они надеются внести раскол в российское общество.
Путин запретил экономить на расселении жильцов из дома в Магнитогорске
Страшная трагедия, разразившаяся в Магнитогорске в самый канун Нового года, стала настоящим шоком для россиян. Жители города оперативно предложили всем пострадавшим свою помощь. Начался сбор теплых вещей и других необходимых предметов. Некоторые горожане позвали лишившихся крова людей отметить праздник в их квартирах. Ну а те, кто не может поучаствовать лично, переводят на специальный счет деньги.
Как обычно, неоднозначную реакцию российская трагедия вызвала на Украине. Некоторые пользователи Сети поспешили выразить свою сочувствие, но, к сожалению, нашлись и те, кто нашел в народном горе повод для злорадства и выходящих за всякие моральные рамки шуток.
Более того, в интернете стала распространяться дезинформация, направленная на попытку расколоть российское общество. И, как успели заметить эксперты по лексическому облику сообщений, эта информационная атака ведется украинскими пользователями Сети.
Себе на вооружение провокаторы избрали конспирологическую версию о причине взрыва в жилом доме. Они утверждают, что это был не взрыв бытового газа, на что указывают и официальные источники, и рассказы очевидцев, а теракт.
Дескать, в арке рядом с подъездом был припаркован начиненной взрывчаткой автомобиль. Примечательно, что на снимках с места трагедии ясно видно, что во время взрыва эта самая арка не пострадала. Более того, на фотографиях, показывающих работу спасателей, видна и та самая припаркованная машина. Она пострадала только от падения обломков, но не от взрыва.
Все это, однако, не останавливает сетевых провокаторов. Отметим, это не первый раз, когда после трагического происшествия в России с территории соседней страны начинаются попытки информационной атаки и искажения ситуации.
Напомним, ранним утром 31 декабря в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате обрушился подъезд с третьего по десятый этажи. На месте ведутся работы по поиску людей и разбору завалов.
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Происшествия , Видео , Магнитогорск
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