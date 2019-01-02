Дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания

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Квартиры в пострадавшем доме в Магнитогорске признали пригодным для проживания 

Lenta.ru + ещё 15 57 минут назад
Обследование дома, пострадавшего при взрыве в Магнитогорске, показало, что уцелевшие квартиры пригодны для проживания. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в МЧС России. Всего в доме насчитывается 12 подъездов, взрыв разрушил седьмой по счету.
СК проработал версию теракта в Магнитогорске
Кроме того, утром 2 января из-под завалов извлекли тело 13 погибшего. Спасатели уточнили, что найдены тела 12 взрослых и одного ребенка.
Как рассказал пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, в настоящее время в пунктах временного содержания находятся девять семей из частично разрушенного дома.
Днем 1 января нашли живым 11-месячный мальчик, которого затем на самолете переправили в Москву. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.
Вечером 1 января в СМИ распространилась информация, что причиной взрыва мог быть теракт, однако в Следственном комитете России эту версию отвергли.
Обрушение подъезда в жилом доме произошло утром 31 декабря.
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Происшествия , Видео , МЧС , СКР , Магнитогорск
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