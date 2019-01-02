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Определены сроки похорон жертв ЧП в Магнитогорске 

News.ru + ещё 198 2 часа назад
Фото: vk.com/magnitogorsk_news
Погребение погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске будет осуществляться только после проведения судмедэкспертиз. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин
Он отметил, что назвать точную дату похорон жертв трагедии в настоящее время невозможно. Всё будет зависеть от работы экспертов, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что на месте происшествия продолжается разбор завалов. Из-под обломков извлечены тела 18 погибших. По словам спасателей, число жертв ещё может возрасти, поскольку остаётся неизвестной судьба более 20 человек. В Челябинской области 2 января объявлено днём траура.
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Происшествия , Катастрофы , РИА Новости , Магнитогорск
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