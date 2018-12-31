Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликован список жильцов дома в Магнитогорске, с которыми нет связи 

RT на русском + ещё 50 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Магнитогорска распространили список жильцов дома, где произошёл взрыв газа, с которыми пока не могут установить связь.
В списке на сайте городской администрации значатся 45 человек.
«Если вы располагаете информацией о местонахождении жильцов дома № 164 по проспекту Карла Маркса из предложенного списка, просим позвонить по телефону горячей линии МЧС», — говорится в сообщении.
По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв трагедии.
RT на русском: последние новости
Работы на месте ЧП в Магнитогорске будут продолжаться не менее двух суток После ЧП в Магнитогорске остаётся неизвестной судьба 79 человек СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Происшествия , Владимир Путин , МЧС , Магнитогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число погибших в Магнитогорске выросло23
Путин призвал россиян раскрыть сердца226
Украина оценила стену на границе с Крымом9
Украина избавилась от избирательных участков в РФ10
Путин обратился к россиянам после ЧП в Магнитогорске266
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение